Pompalı dehşeti: Polise ateş açınca ayağından vuruldu!

ADIYAMAN’da pompalı tüfek ve tabancayla polise ve çevreye ateş açan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Pompalı dehşeti: Polise ateş açınca ayağından vuruldu!

Olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi TOKİ Konutları önünde bulunan Hacı Abuzer Baba Türbesi önünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan ve isminin Mehmet Teyfik K. (51) olduğu öğrenilen bir şahıs 112 ve 155 ihbar hatlarını arayarak santraldeki görevlilere küfür ve hakaret etti.

19
Pompalı dehşeti: Polise ateş açınca ayağından vuruldu!

Ardından şahsın çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe önce bıçak çeken şahıs daha sonra kaldığı baraka içerisinden 1 tabanca, 2 pompalı tüfekle çıkarak ateş etmeye başladı.

29
Pompalı dehşeti: Polise ateş açınca ayağından vuruldu!

Polislere ateş eden şahsın silahından çıkan saçmalar polislere ait motosiklete isabet etti. Polislerin 'teslim ol' çağrısına rağmen elindeki silahlar ile ateş etmeye devam eden şahıs son olarak pompalı tüfekleri bırakarak, belinde silah ile polislere doğru yürüdü.

39
Pompalı dehşeti: Polise ateş açınca ayağından vuruldu!

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şahsı polisler sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polislere küfretmeye ve hakaret etmeye devam eden şahıs gazetecilere de küfretti.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro