Pompalı dehşeti: Polise ateş açınca ayağından vuruldu!

Olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi TOKİ Konutları önünde bulunan Hacı Abuzer Baba Türbesi önünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan ve isminin Mehmet Teyfik K. (51) olduğu öğrenilen bir şahıs 112 ve 155 ihbar hatlarını arayarak santraldeki görevlilere küfür ve hakaret etti.