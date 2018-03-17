POMEM öğrencilerinden duygulandıran Çanakkale koreografisi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören yüzlerce öğrenci 103 yıl önce yaralı Anzak askerini kucaklayarak tedavisinin yapılması için sipere taşıyan Türk askerinin koreografisini oluşturdular.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde yapılan koreografide yüzlerce öğrenci şair Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkele Şehitlerine" isimli şiirinin birkaç kıtasını seslendirdi. Türk bayrakları ve "Erzincan POMEM Çanakkale" yazısının da koreografisini oluşturan öğrencilerin oluşturduğu muhteşem görüntü drone ile görüntülendi.

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