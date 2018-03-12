Polisler küçük kızı bu halde buldu meğerse hem annesi hem babası...

Her gün on binlerce çocuk kendi evlerinde istismara maruz kalıyorlar. Az sonra okuyacaklarınız hiçbir çocuğun tecrübe etmek istemeyeceği bir çocukluk geçiren Lisa’nın hikâyesi.

Polisler küçük kızı bu halde buldu meğerse hem annesi hem babası...

Her gün on binlerce çocuk kendi evlerinde istismara maruz kalıyorlar. Az sonra okuyacaklarınız hiçbir çocuğun tecrübe etmek istemeyeceği bir çocukluk geçiren Lisa’nın hikâyesi. Lisa, Londra’nın banliyösünde 2004 yılında dünyaya geldi. Lisa doğduğunda kardeşi John bir yaşındaydı. Sosyal hizmetler, iki kardeşi kendilerine bakamayan ailelerinden alıp başka bir aileye evlatlık verdi. Yeni ailesiyle yaşamaya başladıktan birkaç yıl sonra Lisa’nın üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

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Polisler küçük kızı bu halde buldu meğerse hem annesi hem babası...

Sosyal hizmetler, çocukları üvey aileden alıp öz aileye verdi. Ancak öz annesi Lisa’yı istemiyordu. Kızını bir sorun olarak görüyordu. Lisa altı yaşında olmasına rağmen, annesi hareketlerinin uygunsuz olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle kızını fiziksel şiddetle disiplin etmeye çalıştı.

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Polisler küçük kızı bu halde buldu meğerse hem annesi hem babası...

John da sıklıkla fiziksel şiddete uğruyordu ancak Lisa’nınki çok daha ağırdı. Yıllar geçtikçe şiddet artmaya başladı. Lisa öyle kötü hale geldi ki okuldaki beden derslerine katılamamaya baladı. Arkadaşlarının önünde kıyafetlerini değiştirirken vücudundaki izleri görecekler diye çekiniyordu.

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Polisler küçük kızı bu halde buldu meğerse hem annesi hem babası...

Çocuklardan sorumlu olan sosyal hizmet görevlisi ara sıra kontrole geliyordu. Anne her şeyin yolunda gittiğini sahte bir şekilde kanıtlayınca o da gelmeyi bıraktı. Şiddet böylelikle devam etti ve gizli kaldı. İşler iyice kontrolden çıktı. Öz annesi, kızına çelik boru ve çekiçle zarar vermeye başladı. Hatta bir gün babası kızına palayla saldırdı.

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