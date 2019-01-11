Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

ÇANAKKALE'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün aldığı yıkım kararı üzerine, Belediye ekiplerinin polis eşliğinde yıkmaya gittiği iki katlı binanın üst katındaki evin sahibi Muhlis Çakar'ın oğlu Rıdvan Çakar, ekiplere karşı uzun süre direndi. Gergin anların ardından, ekipler evi yıktı.

Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

ÇANAKKALE Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın yıkım işlemi sırasında gergin anlar yaşandı.

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Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

İki katlı binanın birinci katındaki evde oturan ailenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru üzerine, evin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

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Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

İki yıl önce alınan yıkım kararı, ev sahiplerine tebliğ edildi. Evin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturan aile evi boşaltırken, üst katta oturan Çakar ailesi de kiraya çıktı, Ancak, evdeki bazı eşyaları boşaltmadı.

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Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

Alınan karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirmek üzere Çanakkale Belediyesi ekipleri, zabıta ve polis binanın bulunduğu caddeye geldi. Yıkım öncesi ikinci katta bulunan Muhlis Çakar'a ait eşyalar, ekipler tarafından boşaltımaya başlandığı sırada, eşi Hamiyet Çakar, oğulları Rıdvan Çakar ve kardeşi Kani Çakar ekiplere tepki gösterdi.

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