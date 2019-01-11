Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

İki yıl önce alınan yıkım kararı, ev sahiplerine tebliğ edildi. Evin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturan aile evi boşaltırken, üst katta oturan Çakar ailesi de kiraya çıktı, Ancak, evdeki bazı eşyaları boşaltmadı.