Polise çok direndi ama olanları engelleyemedi!

ÇANAKKALE Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın yıkım işlemi sırasında gergin anlar yaşandı.
İki katlı binanın birinci katındaki evde oturan ailenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru üzerine, evin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.
Alınan karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirmek üzere Çanakkale Belediyesi ekipleri, zabıta ve polis binanın bulunduğu caddeye geldi. Yıkım öncesi ikinci katta bulunan Muhlis Çakar'a ait eşyalar, ekipler tarafından boşaltımaya başlandığı sırada, eşi Hamiyet Çakar, oğulları Rıdvan Çakar ve kardeşi Kani Çakar ekiplere tepki gösterdi.
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