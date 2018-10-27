Polis ve ailesinden acı haber: 5 ölü, 4 yaralı

İZMİT ile Kandıra arasındaki ’ölüm yolu’ olarak bilinen yolda, cip ile otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ve ailesinin bulunduğu araçtaki 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kandıra’ya bağlı Dalca Köyü mevkiinde meydana geldi. İzmit’ten Kandıra’ya giden Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık yönetimindeki cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Gökkaya’nın kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalının arkasındaki yeşil alana savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI Sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle ’ölüm yolu’ olarak bilinen yolda meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Tezcan Çıbık ile Fahriye Çıbık’ı ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.