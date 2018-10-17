Polis arama yapmak için konsoloslukta!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri devam ediyor.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na iki hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. 11 kişilik Suudi inceleme heyetinin başkonsolosa ait rezidansa gelmesinin ardından Türk polisi de arama yapmak için konuta ulaştı.

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 2 saati aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı olay yeri inceleme personellerinin saat 18.15'te konutun çatısında çalışma yaptığı görüldü. Ayrıca, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

DÜNKÜ ARAMA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda dün yapılamak istenen arama gerçekleşmemişti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair izler bulunduğu belirtilmişti.

2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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  • Güncel 17 Ekim 2018 19:13
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