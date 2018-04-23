Polis Akademisi efsane oyuncuları şimdi ne halde

Çılgın karakterleri ile Türkiye dahil pek çok ülkede sevilen serinin oyuncuları yaşlandı ve çok değişti, bazıları ise hayatta değil.. işte , Polis Akademisi serisi filminin oyuncularının şimdiki halleri..

Polis Akademisi efsane oyuncuları şimdi ne halde

Bir nesil, Polis Akademisi serisinin filmlerini seyrederek büyüdü. Televizyonda yayınlanacağı gün hayatı durdurup ödev yapmadığımızı biliriz. Çılgın karakterleri ile Türkiye dahil pek çok ülkede sevilen serinin oyuncuları yaşlandı ve çok değişti, bazıları ise hayatta değil.. işte , Polis Akademisi serisi filminin oyuncularının şimdiki halleri..

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Polis Akademisi efsane oyuncuları şimdi ne halde

Serinin ilk filmi 1984 yılında çekildi ve dünya çapında tam tamına 146.000.000 USD hasılat elde etti. Sonra ne mi oldu? Bu filmden sonra 7 film daha çekildi, önünü alamadık. Fakat tabii bu arada biz büyürken de oyuncular da yaşlandı. Bakalım nasıl görünüyorlar?

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Polis Akademisi efsane oyuncuları şimdi ne halde

Mahoney (Steve Guttenberg) Okulun serseri ve yakışıklı çocuğu Mahoney'e aramızda aşık olan kızlar vardı, hatırlatırım. Yıllar geçtikçe tabii o da yaşlanmış. Mahoney şu an 59 yaşında.
Bir nesil, Polis Akademisi serisinin filmlerini seyrederek büyüdü. Televizyonda yayınlanacağı gün hayatı durdurup ödev yapmadığımızı biliriz. Çılgın karakterleri ile Türkiye dahil pek çok ülkede sevilen serinin oyuncuları yaşlandı ve çok değişti, bazıları ise hayatta değil.. işte , Polis Akademisi serisi filminin oyuncularının şimdiki halleri..

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Polis Akademisi efsane oyuncuları şimdi ne halde

Jones (Michael Winslow) Ağzıyla her sesi çıkarabilen, dünya tatlısı bu adamın hastasıydık, hatta biz de o sesleri çıkartmayı denedik zamanında ama olmadı tabii :) Jones da şu an 59 yaşında. Bir nesil, Polis Akademisi serisinin filmlerini seyrederek büyüdü. Televizyonda yayınlanacağı gün hayatı durdurup ödev yapmadığımızı biliriz. Çılgın karakterleri ile Türkiye dahil pek çok ülkede sevilen serinin oyuncuları yaşlandı ve çok değişti, bazıları ise hayatta değil.. işte , Polis Akademisi serisi filminin oyuncularının şimdiki halleri..

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