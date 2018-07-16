Polis, Adnan Oktar'a yine aynı şeyi yaptı! Dikkat çeken ayrıntı

ADNAN Hoca olarak bilinen bilinen Adnan Oktar'ın gözaltında sağlık kontrolüne götürülmesi sırasında ilk güne benzer manzaralar bu sefer daha belirgin olarak yaşandı. İlk gün Oktar'ın başına eliyle bastıran polis bu sefer çok daha belirgin olarak Oktar'ın başını yere doğru basması dikkat çekti. İlk gün 'İngiliz komplosu' diyen Adnan Oktar, bugün gazetecilerin sorularına eliyle 'sus' işareti yaparak karşılık verdi.