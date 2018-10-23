Poligonda dehşet! Üniversite öğrencisi canına kıydı

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan T.K., gittiği poligonda bir süre atış çalıştı. Sonra bir anda başına bir el ateş ederek gözetmenin yanında intihar etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Poligonda dehşet! Üniversite öğrencisi canına kıydı

ADANA’nın Sarıçam ilçesinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K. (22), atış poligonuna gitti. Üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı.

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Poligonda dehşet! Üniversite öğrencisi canına kıydı

Son mermisi kalan T.K., tabancayı başına dayadı. Bu sırada görevli, üniversite öğrencisini engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tetiğe basan T.K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Poligonda dehşet! Üniversite öğrencisi canına kıydı

T.K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin'de toprağa verildi.

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