Poligonda dehşet! Üniversite öğrencisi canına kıydı

ADANA’nın Sarıçam ilçesinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi T.K. (22), atış poligonuna gitti. Üniversite öğrencisi, görevli gözetiminde atış yapmaya başladı.

Son mermisi kalan T.K., tabancayı başına dayadı. Bu sırada görevli, üniversite öğrencisini engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tetiğe basan T.K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.