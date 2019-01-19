Polat Alemdar'ın yeni dizisi Nöbet'e bomba transfer Babası bakın kim

Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Pana Film imzalı merakla beklenen ‘Nöbet’ dizisine sürpriz bir isim daha eklendi! Dizide Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar'ı canlandıracak olan genç isim bakın kimin oğlu. Peki kimdir bu Oğuz Berhudar, nereli, kaç yaşında? Nöbet 7(24 dizisi Oğuz Berhudar hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde.
Şubat ayı ortasında Show TV'de ekrana gelecek olan Nöbet dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken, oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık ve İbrahim Kendirci gibi isimlerin paylaştığı diziye Gencebay ailesinden de bomba bir isim dahil edildi.
Nöbet 7/24 dizisi Oğuz Berhudar kimdir: Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftinin 1981 doğumlu oğulları Gökhan Gencebay, üniversitede grafik tasarımı bölümünde mezun olmuştu. Ancak hep oyunculuk yapmak istiyordu. Gencebay, Nöbet dizisiyle birlikte ilk oyunculuk deneyimini de yaşamış olacak.
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