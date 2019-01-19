Polat Alemdar'ın yeni dizisi Nöbet'e bomba transfer Babası bakın kim

Kurtlar Vadisi'nden sonra Necati Şaşmaz yeni bir asker polis dizisi olan Nöbet 7/24 ile Şubat ayında ekrana geri dönüyor. Dizi kadrosundaki Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar ise merak konusu oldu. Peki kimdir bu Oğuz Berhudar, nereli, kaç yaşında?

Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Pana Film imzalı merakla beklenen ‘Nöbet’ dizisine sürpriz bir isim daha eklendi! Dizide Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar'ı canlandıracak olan genç isim bakın kimin oğlu. Peki kimdir bu Oğuz Berhudar, nereli, kaç yaşında? Nöbet 7(24 dizisi Oğuz Berhudar hakkında merak edilen soruların cevabı haberimizde.





Twitter

Facebook 1 9

Şubat ayı ortasında Show TV'de ekrana gelecek olan Nöbet dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken, oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık ve İbrahim Kendirci gibi isimlerin paylaştığı diziye Gencebay ailesinden de bomba bir isim dahil edildi. Twitter

Facebook 2 9

Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Pana Film imzalı dizide, Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar’ı canlandıracağı öğrenildi. Yakışıklı isim, 20’li yaşların sonunda İzmirli çapkın bir jandarma üsteğmen olarak karşımıza çıkacak. Twitter

Facebook 3 9