Playboy'a ilk o soyunmuştu ünlü oyuncunun geriye yürek yakan hikayesi kaldı

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın olan ve pek çok filmde oynayan Seher Şeniz'in zirveden dibi görme hikayesi yürekleri paramparça etti. Seher Şeniz 1948 yılında İzmir-Nazlıdere'de doğdu. Doğumunda soyadı Başdaş idi. Seher talihsiz bir çocuk olarak dünyaya geldi. Çünkü aileyi terk edip giden babasını, hiç göremedi. Kendinden başka da bir abisi ve bir de ablası vardı. Bu ufak aile daha iyi bir yaşam umuduyla İstanbul'a geldi. Daha 16'sında genç bir kız iken zorunlu bir evlilik yaptı. Nitekim bu evliliği çok kısa sürecekti.



