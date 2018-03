Planlı bile değil tam o anda gafil avlandı böyle yakalandı

Teknoloji öyle bir gelişti ki artık her anımızda tetikte ve hazırda olmamız gerekebilir, neden mi? Önce fotoğraf makinaları, ardından o fotoğraf makinalarının telefonlara üstün özellikle gelmesi derken artık hayatımızın her anı bir fotoğraf karesi olabilecek nitelikte. Gülerken, ağlarken, uyurken yani aklınıza gelebilecek her anda kameralara yakalanma olasılığınız yüksek. Ancak bazı anlarda mükemmel bir zamanlama ile öyle fotoğraflar çekiliyor ki hayret etmemek imkansız ayrıca en ustası uğraşsa bile denk getiremez. İşte tam zamanında çekilmiş birbirinden ilginç fotoğraflar...