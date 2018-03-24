PKK'ya ağır darbe! 55 terörist öldürüldü Hulusi Akar da oaradaydı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyon devam ediyor. Komandoların katıldığı operasyonun başlangıcından bugüne kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da oradaydı.

PKK'ya ağır darbe! 55 terörist öldürüldü Hulusi Akar da oaradaydı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyon devam ediyor. Komandoların katıldığı operasyonun başlangıcından bugüne kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçaklarının hava harekatı ile katıldığı operasyona sınırdaki topçu birlikler de destek veriyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile 21 Mart'ta operasyona katılan Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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PKK'ya ağır darbe! 55 terörist öldürüldü Hulusi Akar da oaradaydı

55 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Afrin'in teröristlerden temizlenmesi kapsamında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki Hakurk-Kani Rash bölgesinde de teröristleri etkisiz hale getirmek için komandoların katıldığı sınır ötesi bir operasyon başlattı. İlk olarak bölgeye giren komandalar 18 teröristi etkisiz hale getirdi. 20 - 21 - 22 Mart'ta bölgede oldukları ve saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen 3 ayrı hava harekatında 29 terörist etkisiz hale getirildi. Komandaların tarafından ise operasyonda 21 Mart tarihinde 3 ve 22 Mart tarihlerinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun başlangıcından bugüne kadar toplam 55 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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PKK'ya ağır darbe! 55 terörist öldürüldü Hulusi Akar da oaradaydı

OPERASYON SINIRDA KONUŞLU TOPÇU BİRLİKLER DE DESTEKLİYOR: Zorlu arazi şartlarına rağmen komandaların kararlılıkla sürdürdüğü operasyona Kuzey Irak sınırında konuşlu olan topçu birlikleri de destekliyor. Keşif gözleme faaliyetlerinde teröristlerin kaldıkları tespit edilen bölgeler yapılan topçu atışları ile ateş altına alınıyor.

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PKK'ya ağır darbe! 55 terörist öldürüldü Hulusi Akar da oaradaydı

HULUSİ AKAR VE METİN TEMEL BÖLGEYE GİTTİ: Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyonu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı ile birlikte, 21 Mart'ta Derecik, Şemdinli ve Yüksekova'da birlik, karakol ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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