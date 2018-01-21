PKK, gece yarısı Kilis'e 4 roket attı: Yaralılar var...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece saatlerinde peş peşe ateşlenen 4 roket mermisi, Kilis'e düştü. Mermiler, Ekrem Çetin Mahallesindeki 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanırken, patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırılırken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.
FIRTINALAR MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ: Saldırının ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Tam isabetle vurulan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
'KORKMUYORUZ BURADAYIZ': Olayın ardından güvenlik güçleri, olası yeni bir saldırıya karşın bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem almak istedi. Bazı vatandaşlar, korkmadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Zeki Temir, art arda patlamalarla uyandıklarını belirterek, "Uyuyorduk, 3 patlama oldu. Yatarken herkes korkudan kaçtı. Büyük bir korku var ama korkmuyoruz buradayız. Allah'a şükür yaralımız yok" dedi.
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