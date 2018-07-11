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Piyasaların beklediği çok kritik veri açıklandı!

Piyasaların beklediği çok kritik veri açıklandı!

Cari işlemler açığı, Mayıs ayında yıllık bazda 516 milyon dolar artışla 5 milyar 885 milyon dolara yükseldi ve böylece, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 10:37 - Güncelleme: 11-07-2018 10:37

Cari açık rakamları açıklandı. 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı. Veri öncesi 4.71-4.72 lira aralığında olan dolar 4.74 - 4.75 lira aralığına yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, ödemeler dengesi gelişmeleri şöyle gerçekleşti:

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI... Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolara yükseldi.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %4,9 ARTTI
İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,2, yakıtlarda %38,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %7,7 ARTTI
İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,5, yakıtlarda %32,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,4 ARTTI
İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 artarken, yakıtlarda %39,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2 AZALDI
İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,2 ve yakıtlarda %5 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,6 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,3 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Nisan ayında 147,6 olan ihracat miktar endeksi %1,3 artarak, 2018 Mayıs ayında 149,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Mayıs ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi %0,4 artarak, 2018 Mayıs ayında 150,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,9 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Nisan ayında 144,6 olan ithalat miktar endeksi %1,9 azalarak, 2018 Mayıs ayında 141,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Mayıs ayında 152,9 olan ithalat miktar endeksi %3,8 azalarak, 2018 Mayıs ayında 147,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI MAYIS AYINDA 102,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Mayıs ayında 105,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,7 puan azalarak, 2018 yılı Mayıs ayında 102,9 oldu.

Dolar bugün ne kadar cari açık rakamları sonrası fırladı!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 10:43 hükümet kurulsa ne olacak !!???dünya demokrasiyi arıyor tekadamlı ülkeler devre dıış bırakılıyor ve batırılıyor. şimdi sıra türkiyede .yönetimden anlamayanlar şirket kafeasıyla devlet yönetecek ve kesesini dolduracak .kuru kemik kozalağıda millete kalacak .afiyet olsun seçmeninimize

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