SON DAKİKA

Pitbull dehşeti kamerada! Bir anda kediye saldırdı

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Menderes Park yanında sahibinin zincirsiz ve ağızlıksız olarak gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, sokaktaki bir kediyi yakaladı. Köpek, ayağından ısırdığı kediyi sağa sola savurmaya başladı. Köpeğinin kediye saldırmasını önce umursamadan izleyip yoluna devam eden sahibi, köpeğinin kediyi bırakmadığını görünce yolundan geri dönüp köpeğini kontrol altına almaya çalıştı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşların köpeğine müdahale etmesini bir süre engellemeye çalışan sahibi, tepkiler üzerine bu tutumundan vazgeçti. Sahibi ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucunda kediyi köpeğin ağzından yaralı olarak kurtardı. Yaşanan pitbull vahşetini çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye kayıt altına aldı.

Yaralı kediyi himayesi altına alan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "O saldırıdan bir kedinin ölmeden çıkması çok zor. Sadece kedinin ön sol bacağı parçalanmış, kemikleri ufalanmış. Kedinin tedavisi Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde sürüyor. Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen vicdansızlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır” şeklinde konuştu.

  • Güncel 18 Nisan 2018 13:33
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Pitbull dehşeti kamerada! Bir anda kediye saldırdı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro