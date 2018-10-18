Pırlantacının sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi?

Antalya’da pırlanta işi yapan ve 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen bir şahsın cansız bedeni, falezlerin uç kısmında bulundu. Yapılan incelemede bir bardak içerisinde henüz içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı tespit edilirken, şahsın cebinden de 2 sayfalık mektup çıktı.
Akşam saatlerinde Fener Mahallesi’nde bulunan falezlerde meydana gelen olayda; falezlerin kenarında bulunan parkta gezintiye çıkan bir vatandaş kayalıkların uç kısmında bir şahsın yüzüstü bir şekilde hareketsiz olarak yattığını fark etti.
Vatandaşın 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
CEBİNDEN 2 SAYFALIK MEKTUP ÇIKTI
Olay yerine gelen Antalya Emniyetine bağlı ekiplerin incelemesi sonucu Şahsın isminin Mehmet Nalbant (60) olduğu belirlendi.
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