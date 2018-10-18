Pırlantacının sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi?

Antalya’da pırlanta işi yapan ve 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen bir şahsın cansız bedeni, falezlerin uç kısmında bulundu. Yapılan incelemede bir bardak içerisinde henüz içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı tespit edilirken, şahsın cebinden de 2 sayfalık mektup çıktı.