Pınar Altuğ'un keyfi yerinde!

'Çocuklar Duymasın' dizisi sezon finali yapınca soluğu Bodrum'da alan ve arkadaşları ile tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı. Bozburun'da arkadaşları ile tatil yapan oyuncu, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı. Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ'a, kızı Su ve köpeği eşlik etti.
Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı. İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Pınar Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, genç mankenlere taş çıkarttı.
İşte Pınar Altuğ'un tatilinden kareler...
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