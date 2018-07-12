Pınar Altuğ'un keyfi yerinde!

'Çocuklar Duymasın' dizisi sezon finali yapınca soluğu Bodrum'da alan ve arkadaşları ile tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı. Bozburun'da arkadaşları ile tatil yapan oyuncu, Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı. Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ'a, kızı Su ve köpeği eşlik etti.