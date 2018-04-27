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Pınar Altuğ ve takipçisi arasında 'köpek' polemiği: Hadsiz!

Pınar Altuğ ve takipçisi arasında 'köpek' polemiği: Hadsiz!

Oyuncu Pınar Altuğ Instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını Lokumum' notunuya paylaşınca olanlar oldu. Bir takipçisinin Altuğ'un fotoğrafına "Bir köpeğe bir tomar para verirler bir yetimi doyurmazlar" yazması güzel oyuncuyu çileden çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 10:47 - Güncelleme: 27-04-2018 10:47

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, köpeğinin fotoğrafını Instagram hesabından 'Lokumum' notunuya paylaştı. Bir takipçisinin yorumu ise Pınar Altuğ'u kızdırdı

"HADSİZ": "Bir köpeğe bir tomar para verirler bir yetimi doyurmazlar sizin ünlünüz de ünsüzününe de nalet olsun bee" notunu yazan takipçisine Pınar Altuğ, "Pardon bu samimiyet nereden geliyor? Hadi hadsizsiniz onu anladık da" yazarak sert bir dille cevap verdi.

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KİMDİR ?
Pınar Altuğ
PINAR ALTUĞ KİMDİR?

2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1994'te Türkiye güzeli seçildikten sonra, yükseköğrenimini yarıda bıraktı.   Umut Elçioğlu ile 3 yıl süren bir e

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