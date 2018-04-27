Pınar Altuğ ve takipçisi arasında 'köpek' polemiği: Hadsiz!

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, köpeğinin fotoğrafını Instagram hesabından 'Lokumum' notunuya paylaştı. Bir takipçisinin yorumu ise Pınar Altuğ'u kızdırdı

"HADSİZ": "Bir köpeğe bir tomar para verirler bir yetimi doyurmazlar sizin ünlünüz de ünsüzününe de nalet olsun bee" notunu yazan takipçisine Pınar Altuğ, "Pardon bu samimiyet nereden geliyor? Hadi hadsizsiniz onu anladık da" yazarak sert bir dille cevap verdi.