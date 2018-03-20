Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı

Ayvalıkta Kemal Paşa Mahallesinde 1890 yılında yapılan ve Neoklasik mimarisiyle dikkat çeken Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçe merkezindeki en ünlü ve en önemli dini yapı olarak nitelendiriliyor. Bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra kapıları kapanan Ayazma, 2005 yılında Ayvalık Belediyesine, Kent Arşivi Müzesi yapılmak üzere tahsis edildi. Belediye, yapıyı birkaç kez sergilerin düzenlendiği galeri olarak kullandı.