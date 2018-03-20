Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1890 yılında yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı.

Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1890 yılında yapılan Panagia Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı. Kutsal olduğuna inanılan suyu ile ünlenen Ayazma’nın, Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında 24 Mart'ta halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

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Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı

Ayvalıkta Kemal Paşa Mahallesinde 1890 yılında yapılan ve Neoklasik mimarisiyle dikkat çeken Panagia Phaneromeni Ayazması, ilçe merkezindeki en ünlü ve en önemli dini yapı olarak nitelendiriliyor. Bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra kapıları kapanan Ayazma, 2005 yılında Ayvalık Belediyesine, Kent Arşivi Müzesi yapılmak üzere tahsis edildi. Belediye, yapıyı birkaç kez sergilerin düzenlendiği galeri olarak kullandı.

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Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı

2011 yılında Balıkesir Müzesinin Prof. Dr. Ömer Özyiğit danışmanlığında Ayazmada yaptığı kazılar sonucunda 1867 ve 1890 ayazmalarının havuzları bulundu. Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve ekibi, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı. Restorasyon, gerekli maddi destek sağlandıktan sonra Ayvalık Belediyesi önderliğinde 2016 yılında başladı.

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Phaneromeni Ayazması’nın restorasyonu tamamlandı

. İki Ayvalıklı kuzen olan Muhtar Kent ve Şerif Kaynar’ın öncülüğünde, Ayvalık'a inanmış toplam 33 sponsorun destekleriyle proje finanse edildi. Maliyeti yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan restorasyonda, çimento kullanılmadan, eski sıvalar analiz edildi, sarımsak taşlarının konservasyonu yapıldı, eskitme çalışmaları gerçekleştirildi ve aydınlatıldı.

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