Peygamberin mezarı binlerce yıl sonra ilk kez açıldı mucize...

Peygamberin mezarı binlerce yıl sonra ilk kez açıldı mucize...

Kudüs’te Hz. İsa’nın defnedildiğine inanılan lahidin etrafındaki mermer kaplama, 35 arkeologun 60 saatlik çabasıyla kaldırıldı. İlk bulgulara göre mermerden oyulma mezar yatağı kireç tabakası ile kaplanmış ve mermer üzerinde bir haç işareti kazınmış. Kudüs’teki Eski Şehir bölgesinde bulunan Kutsal Mezar Kilisesi’ndeki mezarın çevresindeki plakaların kaldırılmasının ardından Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nden bir ekip, çalışmalara başladı.

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Peygamberin mezarı binlerce yıl sonra ilk kez açıldı mucize...

Mezar, Kudüs’ün Eski Kent bölgesinde bulunan ve 1555 ya da daha eski bir dönemde mermer ile kaplanan Kutsal Mezar Kilisesi’nin içerisinde bulunuyor. Arkeologlar mermer kaplamaları sökerek İsa’nın defnedildiğine inanılan orijinal kaya oyması mezarı incelemeye başladılar. National Geographic’in duyurduğuna göre, araştırmacılar mezarda sürdürdükleri araştırma ile, eğer doğruysa İsa’nın tam olarak nereye ve ne şekilde defnedildiğini öğrenebilmek için bir dizi test uyguluyorlar.

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Peygamberin mezarı binlerce yıl sonra ilk kez açıldı mucize...

Hıristiyan geleneklerine göre, Romalıların kendisini çarmıha germesinin ardından İsa yontma kireçtaşı bir mağaranın içerisine defnedilmişti. Hıristiyanların inançlarına göre İsa gömüldükten kısa bir süre sonra tekrar dirildi, ölümünün üç gün ardından kendisini gördüğünü iddia eden bir kadının beyanatından sonra mezara gidenler içerisinin boş olduğuna tanık olarak bu durumu İsa’nın mucizesi olarak yorumladılar.

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Peygamberin mezarı binlerce yıl sonra ilk kez açıldı mucize...

Hıristiyanlık inancının en kutsal yeri sayılan alanda uygulanan yeni kazı, Atina’da bulunan Ulusal Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi, ekip daha önce Atinalı Akropolis ve Ayasofya’nın restorasyon işlerini gerçekleştirmiş deneyimli bir kadrodan oluşuyor. Yapılan çalışmalar esnasında mermer yüzeyin altında molozlarla kaplanmış gri bir taş yüzeye ulaşılsa da, ortaya çıkan yeni yüzeyin ne taşından oluştuğu ancak yapılan testlerin ardından anlaşılacak.

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