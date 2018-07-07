Pes dedirten görüntü! Akan yakıta karşı beyin yakan önlem

NİJERYA Lagos'ta bir yolda kameraya yansıyan görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ne ait olduğu bilgisi verilen petrol tankerinden sızan yakıta karşı alınan önlem pes dedirtti.

Görüntüde genç bir çocuk, tankerden sızan yakıtı eliyle durdurmaya çalışıyor. Akan yakıtı azalttığı düşünülen bu yöntemle tanker yolda seyrediyor. Akılalmaz görüntü arkadan gelen başka bir aracın içindeki kişi tarafından kaydediliyor. İşte akıllara durgunluk veren ve sosyal medyada yayılan o görüntü.

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