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Pervin Buldan'dan terörist cenazesi açıklaması

Pervin Buldan'dan terörist cenazesi açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin, "Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 14:15 - Güncelleme: 21-07-2018 14:15

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin, çok tartışılacak açıklamalar yaptı.

Partisinin milletvekilleriyle 3 gün sürecek program kapsamında Van'da bulunan Buldan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"EN UFAK ÜZÜNTÜYE ORTAK OLMAK BİZLERİN EN BÜYÜK GÖREVİ VE SORUMLULUĞUDUR"
"Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz orada yaşanan en ufak üzüntüye ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur."

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Terörist cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında soruşturma!

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ayse 21 Temmuz 2018 15:08 iyi de, nedense sizi hic bir sehit cenazesinde görmedik!

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