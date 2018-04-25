Perihan Savaş Yeşilçam'ın unutulmaz ismiyle 33 yıl aradan sonra yeniden

Perihan Savaş ve Mahmut Cevher tekrar bir araya geliyor. Başrollerini Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Mahmut Cevher ve Perihan Savaş ile son dönemin başarılı oyuncularından Ecem Baltacı'nın paylaştığı Yalnız Hayaller Kaldı filmi 33 yıl sonra Perihan Savaş ve Mahmut Cevher'i bir araya getiriyor. Duygu dolu bir aile hikayesinin anlatıldığı filmde Açelya Elmas, Atılay Uluışık, Alican Ayas, Murat Yılancı ve Yeliz Bozkurt Üstündağ rol alıyor.

Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocuğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın kızının hastalığıyla başlayan dramına ve onları bir arada tutma çabasına tanıklık edeceğimiz filmde organ bağışı ve gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etkileri de anlatılıyor. Mahmut Cevher'in kaleminden Nimet Erdem'in senaryolaştırdığı öyküde hüzün, sevgi, acı ve umut dolu öykülerin gerçekçi bir temelde hayatı oluşturduğuna tanıklık edeceğiz.