Peren Fildişi kimdir kaç yaşında gerçek mesleği bambaşka!

Peren Fildişi O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran isimlerinden biri oldu. Murat Boz'u seçen ve performansları ile konuşulan Peren Fildişi 34 yaşında ve 10 yaşından beri müzikle uğraşıyor. Peren Dildişi'nin adı bir dönem Rafet El Roman ile anılmıştı.

Peren Fildişi 1980 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul'da yaşayan Peren Fildişi uzun bir süre Amerika'da da yaşamış, hatta sık sık Amerika'ya gidip gelmeye devam etmektedir.

Müzikle ilgilenmeye 10 yaşlarında başlayan Peren Fildişi, Amerika'da bulunduğu yıllarda filmlerin alt yapı müziklerini de hazırlamıştır. Asıl mesleği İngilizce Öğretmenliği olan Peren Fildişi, uzun süre öğretmenlik yapmış, fakat müzik her daim hayatının bir noktasında bulunmuştur.

O Ses Türkiye Yarışması ile Tanındı: Peren Fildişi Türk Televizyonlarında ise O Ses Türkiye Yarışması ile tanınmıştır. Acun Ilıcalı 'nın yapımcılığını üstlendiği ses yarışmasına katılmış hem sesi hem de görüntüsü ile dikkat çekmeyi başarmıştır.

Son dönemlerde ise adı şarkıcı Rafet El Roman ile anılan Peren Fildişi ünlü şarkıcı ile bir albüm projesi için bir araya gelmiştir. Rafet El Roman ise yaptığı bir açıklamada Peren Fildişi'ni yarışmada görüp çok etkilendiğini ve kendisine sosyal medyadan mesaj attığını ifade etmiştir.

Rafet El Roman ve Peren Fildişi bir akşam yemeği çıkışında magazin kameralarına yakalanmış, aralarında aşk olduğu iddiaları ile gündeme gelmişlerdir.