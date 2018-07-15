Pensilvanya'da hem havadan hem karadan protesto

5 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde "Gülen’i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.

15 Temmuz darbe girişinin ikinci yılında, teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'daki korunaklı çiftliğinin önünde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Lideri Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Topluluklar Birliği (TATB) işbirliği çerçevesinde, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında bulunan malikânesinin önünde protesto edildi. ABD polisi malikânenin önünde sıkı güvenlik önlemleri alıp, kimsenin binaya yaklaşmasına izin vermedi. Gazetecilerin bile işlerinin yapılmasına sınırlı olarak müsaade edildi. Malikanenin önünde toplanan Türk-Amerikan Toplumu üyesi bir gurup Türk ise “Hain hesap vereceksin”, “Katil FETÖ” gibi Türkçe ve İngilizce sloganlar attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerini taşıyan protestocular malikanenin üzerinden helikopter ile ihanet merkezinin üstünde” Sahte imam, terörist FETÖ, Türkiye’ye hesap vereceksin” yazılı pankartlar uçurdu. 

 İsminin Fetih olduğunu söyleyen FETÖ yanlısı bir kişi ise gazetecilere “Hainler, defolun gidin buradan” şeklinde bağırdı. Gazeteciler tarafından ismini teyit etmesi istenmesi üzerine ise, “FETÖ destekçisi “ “Kaç tane isim istiyorsunuz” diye karşılık vererek gazetecilere hakaret etti. 

  • Dünya 15 Temmuz 2018 22:20
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