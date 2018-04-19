Peker Açıkalın hapı yuttu İvana Sert savcılığa verdi

Peker Açıkalın, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında İvana Sert hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Karımı Gördünüz mü? isimli filmin başrol oyuncularından Açıkalın, katıldığı bir programda sunucunun "İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?" sorusuna yönelik , "O zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz" diye karşılık verdi. Ardından sunucu, İvana Sert için "O sanatçı değil, modacı" ifadelerini kullanan oyuncuya, "Başrolü paylaştığınız kişi için 'Sanatçı değil' ifadesini kullanıyorsunuz" dedi.
'BAŞROLÜ BEN PAYLAŞMADIM YAPIMCIMIZ PAYLAŞMIŞ': Peker Açıkalın, sunucunun bu yorumuna da sert bir cevap verdi: "Başrolü ben paylaşmadım, yapımcımız paylaşmış." Programın ilerleyen dakikalarında ise Peker Açıkalın, İvana Sert'e yönelik eleştirinin dozunu kaçırdı. Peker Açıkalın, İvana Sert hakkında yaptığı moda ikonu tanımlamasının ardından 'motor' ifadesini de kullandı.
'CEZALANDIRILSIN': Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İvana Sert, 13 yaşında bir çocuk annesi olduğunu, kamuoyunda tanınan biri olarak Peker Açıkalın'ın sözleri sonrası kişiliğinin zedelendiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi oldu.
İvana Sert, Peker Açıkalın'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, modacının ihbarı sonrası Peker Açıkalın hakkında soruşturma başlattı.
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