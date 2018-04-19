Peker Açıkalın hapı yuttu İvana Sert savcılığa verdi

Peker Açıkalın, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında İvana Sert hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Karımı Gördünüz mü? isimli filmin başrol oyuncularından Açıkalın, katıldığı bir programda sunucunun "İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?" sorusuna yönelik , "O zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz" diye karşılık verdi. Ardından sunucu, İvana Sert için "O sanatçı değil, modacı" ifadelerini kullanan oyuncuya, "Başrolü paylaştığınız kişi için 'Sanatçı değil' ifadesini kullanıyorsunuz" dedi.