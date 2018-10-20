Payitaht Abdülhamid'e damga vuran salavat sahnesi!

TRT 1'de cuma akşamları ekrana gelen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in bir önceki bölümünde 'Salavat' sahnesi damga vurdu. İflas eden bir tüccarın sultanın huzuruna çıkarak anlattığı hikaye izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"HAMİDİMİZ'E SÖYLEYİN...": Tüccar, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) rüyasında gördüğünü söyledi ve Padişahtan başka kimsenin bilemeyeceği bir detaya yer verdi. Tüccar, şöyle konuştu:

“Dün gece rüyamda Peygamber Efendimizi (S.A.V.) gördüm efendim. Bana dedi ki, Hamidimiz (Abdülhamit) her gece getirdiği salat selam ve zikri, dün gece getirmeyi unuttu, git ihtiyacın olanı ondan iste…”

Bu sözler ile gözyaşlarına boğulan Sultan Abdülhamid, tüccara 'Hamidimiz' kelimesini bir kaç kez tekrarlattıktan sonra keseler dolusu altın verdi. Paşanın, "Hünkarım neredeyse üzerinizde ne varsa alacaktı." sözleri karşısında Sultan Abdülhamid şöyle yanıt verdi;

"Sen ne dersin paşa? Vallahi, Billahi tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk. Masamın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Halt ettik Paşa. Allah affetsin."