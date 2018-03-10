Patron çıldırdı her şey saniyeler içinde oldu

ARNAVUTKÖY'de kilit üreten bir firmanın kardeş olan iki ortağından A.D., biri çalışana, diğeri şirkete ait park halindeki iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlattı. Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, kilit üreten firmanın iki ortağı M.D. ile ağabeyi A.D. arasında bir süredir kavgaya varan anlaşmazlıklar yaşandı. A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Firmanın 8 çalışanı, kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek A.D.'den şikayetçi oldu.