Parkta ölüm oyunu! Elektrik akımına kapıldı

Arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoyu kullanan 8 yaşındaki Kadir Açık, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Parkta görevli bekçinin işten çıkarıldığını belirten mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Parkta ölüm oyunu! Elektrik akımına kapıldı

İSTANBUL Çekmeköy'de bulunan çocuk parkında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık, parkta saklanmak için trafoya kullandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı.

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Parkta ölüm oyunu! Elektrik akımına kapıldı

Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Parkta ölüm oyunu! Elektrik akımına kapıldı

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, “8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" dedi.

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Parkta ölüm oyunu! Elektrik akımına kapıldı

Mahalle sakinleri parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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