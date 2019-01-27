Paris'te kırmızı fularlılar sarı yeleklilere karşı

Sarı yeleklilerin kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce "kırmızı fularlı" başkentin Nation Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

Üzerlerinde "Cumhuriyetimi seviyorum." yazan tişörtler giyen göstericiler, "Şiddet bitsin", "Yeter artık." yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, Bastille Meydanı'na geldiklerinde onları bekleyen 50 kadar sarı yelekliyle karşılaştı ve onları yuhaladı.

Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Soulie, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.



Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "kırmızı fularlılar"ın düzenlediği gösteriye katılmadığını ancak bu gruba sempati duyduğunu belirtti.