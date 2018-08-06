Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etti.

SEVGİLSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi. Sık sık birbirlerine öpücükler konduran ikilinin bu anları objektiflerden kaçmadı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Paris Hilton performansı öncesi hayranlarıyla bir araya geldi. Hilton yaklaşık 15 dakika boyunca onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.