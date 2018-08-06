Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etti.
SEVGİLSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi. Sık sık birbirlerine öpücükler konduran ikilinin bu anları objektiflerden kaçmadı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Paris Hilton performansı öncesi hayranlarıyla bir araya geldi. Hilton yaklaşık 15 dakika boyunca onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Basın toplantısında Antalya’da düzenlenen bir etkinlikte Mustafa Sandal ile aynı sahneyi paylaşan Paris Hilton, repertuvarından Sandal’ın şarkılarına yer vereceğini söylese de gecede popçuyu es geçti. Hilton, başka organizasyonlarda seve seve KKTC'ye geleceğini söyledi.
İşte çılgın geceden kareler...
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