Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

PARIS Hilton, “Platinum Rush European 2018” turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde performans sergiledi. Geç saatlere kadar süren partide Hilton aşka geldi ve sık sık sevgilisine sarılıp onu öpücük yağmuruna tuttu.

Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etti.

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Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

SEVGİLSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi. Sık sık birbirlerine öpücükler konduran ikilinin bu anları objektiflerden kaçmadı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Paris Hilton performansı öncesi hayranlarıyla bir araya geldi. Hilton yaklaşık 15 dakika boyunca onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

Basın toplantısında Antalya’da düzenlenen bir etkinlikte Mustafa Sandal ile aynı sahneyi paylaşan Paris Hilton, repertuvarından Sandal’ın şarkılarına yer vereceğini söylese de gecede popçuyu es geçti. Hilton, başka organizasyonlarda seve seve KKTC'ye geleceğini söyledi.

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Paris Hilton aşka geldi sevgilisini öpücüklere boğdu!

İşte çılgın geceden kareler...

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