Paraya para demiyor! Sütünü erkeklere satıyor

Kıbrıs'lı 24 yaşındaki Rafaela Lamprou isimli kadın, yedi ay önce oğlu Anjelo'yu doğurduktan sonra arta kalan sütünü vücut geliştiren kişilere satarak şimdiye kadar 25 bin TL para kazandı. Genç anne, bu süreçte 500 litre süt sağarak sattı. Anne, daha önce arta kalan sütünü saklama imkanı olmadığı için başka annelere verdiğini ama daha sonra erkeklerin gerek rejim için, gerekse vücut geliştirmek için sütünü talep etmeleri üzerine, sütünü erkeklere satmaya başladığını söyledi.