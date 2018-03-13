Paraya para demiyor! Sütünü erkeklere satıyor

Kıbrıs'lı 24 yaşındaki Rafaela Lamprou isimli kadın, yedi ay önce oğlu Anjelo'yu doğurduktan sonra arta kalan sütünü vücut geliştiren kişilere satarak şimdiye kadar 25 bin TL para kazandı.

Paraya para demiyor! Sütünü erkeklere satıyor

Kıbrıs'lı 24 yaşındaki Rafaela Lamprou isimli kadın, yedi ay önce oğlu Anjelo'yu doğurduktan sonra arta kalan sütünü vücut geliştiren kişilere satarak şimdiye kadar 25 bin TL para kazandı. Genç anne, bu süreçte 500 litre süt sağarak sattı. Anne, daha önce arta kalan sütünü saklama imkanı olmadığı için başka annelere verdiğini ama daha sonra erkeklerin gerek rejim için, gerekse vücut geliştirmek için sütünü talep etmeleri üzerine, sütünü erkeklere satmaya başladığını söyledi.

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Paraya para demiyor! Sütünü erkeklere satıyor

Rafaela, sütünü satmak için Facebook grubu kurduğunu, kendisinden süt talep eden kişilerin sigara ve alkol içmediğinden emin olmak için kendisini testten geçirdiklerini de söyledi.Eşi ve iki çocuğuyla beraber yaşayan kadın, her gün düzenli olarak sütünü müşterilerine gönderiyor.

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Paraya para demiyor! Sütünü erkeklere satıyor

Rafaela günde yaklaşık 2 litre süt üretiyor. İlk başta bu fikir kendisine fazlasıyla garip gelmiş ama sonradan alışmış. Eşi de bu konuda Rafaela'ya destekçi oluyor.

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Paraya para demiyor! Sütünü erkeklere satıyor

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