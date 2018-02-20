Panikleyen sürücü yaşlı kadını telefon direğine sıkıştırdı

Karabük meydana gelen trafik kazasında panikleyen sürücü yol kenarındaki yaşlı kadına çarparak telefon direğine sıkıştırdı. O anlar ise köydeki bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Eşref Eğmez’in kullandığı otomobil köy içinde seyrederken karşı yönden gelen aracı görünce aniden frene basınca otomobil duramayarak çalışan işçilere bakan Safiye Karakuş'a (70) çarptı. Otomobil ile telefon direği arasında sıkışan yaşlı kadın, çevredekilerin de yardımıyla araç geri çekilerek kurtarıldı.Yaşanan kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadına çevredekilerle sohbet ettiği sırada arkasından gelen otomobilin çarpması, sürücünün otomobilden çıktıktan sonra tekrar binerek aracı geri çekmeye çalışması ve direk ile araç arasında sıkışan kadına çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor. Yaralanan yaşlı kadın ise daha sonra çevredekilerin yardımıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.