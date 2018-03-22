Pamela'dan yıllar sonra gelen itiraf! Çukur'un efsanesiyle evlenmiş

PAMELA SPENCE KİMDİR ? Pamela Spence, ya da bilinen adıyla Pamela, 23 Şubat 1973’te Heidelberg, Almanya’da doğmuştur. Türk rock ve elektronik müzik şarkıcısıdır. Heidelberg doğumlu İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO’da görevli olduğu için sürekli Almanya’da ikamet etmiş, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenmiş ve vokalistlik yapmış, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmış bir Türkçe rock şarkıcısı ve Türk dizi, sinema oyuncudur. Pamela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur.



