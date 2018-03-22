Pamela'dan yıllar sonra gelen itiraf! Çukur'un efsanesiyle evlenmiş

Şarkıcı Pamela Spence, yıllar önce Çukur dizisinin oyuncularından Burak Sergen ile kısa bir evlilik yaşadığını itiraf etti.

Pamela'dan yıllar sonra gelen itiraf! Çukur'un efsanesiyle evlenmiş

Sevilen arabesk şarkıları kendi tarzıyla yorumladığı "Yara" isimli albümüyle Pamela Spence, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Program boyunca birçok dinleyiciden evlenme teklifi alan Pamela Spence; "Aşk kadınıyım. Evlilik düşünmüyorum" yanıtını verdi.

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Pamela'dan yıllar sonra gelen itiraf! Çukur'un efsanesiyle evlenmiş

Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi. Burak Sergen Çukur dizisinde Beyefendi lakabıyla bilinen Baykal Bey karakterini canlandırıyor.

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Pamela'dan yıllar sonra gelen itiraf! Çukur'un efsanesiyle evlenmiş

PAMELA SPENCE KİMDİR ? Pamela Spence, ya da bilinen adıyla Pamela, 23 Şubat 1973’te Heidelberg, Almanya’da doğmuştur. Türk rock ve elektronik müzik şarkıcısıdır. Heidelberg doğumlu İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO’da görevli olduğu için sürekli Almanya’da ikamet etmiş, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenmiş ve vokalistlik yapmış, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmış bir Türkçe rock şarkıcısı ve Türk dizi, sinema oyuncudur. Pamela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur.

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Pamela'dan yıllar sonra gelen itiraf! Çukur'un efsanesiyle evlenmiş

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. “Atları da vururlar” müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol almış, “Lahmacun ve Pizza” dizisinde oynamış, Teoman’a vokalistlik yapmıştır. Ünlü sanatçı Burak Sergen’le kısa bir evlilik yapmıştır. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde ‘dişi melek’ rolünü üstlenmiştir.

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