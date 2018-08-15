Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Oyuncu Özge Özder eşi Sinan Güleryüz ile balayı tatiline gittikleri Bali'de aşk tazeliyorlar. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Özge Özder'in paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Geçtiğimiz Temmuz ayında dünya evine giren güzel oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz şu sıralar balayına gittikleri Bali'de aşk tazeliyorlar. Doğayla başbaşa, sessiz, sakin, mutlu ve eğlenceli bir balayı geçiren çift, o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor. Evli çift, balayından renkli kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.

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Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Paylaşımlarıyla takipçileri tarafından beğeni toplayan Özder, balayına hala devam ediyor. Bildiğiniz üzere Özge Özder aşk yaşadığı Sinan Güleryüz ile geçtiğimiz Temmuz ayında Baltalimanı'nda düzenlenen düğün töreniyle evliliğe adım atmıştı.

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Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Çiftin düğününe Gözde Kansu, Begüm Birgören, Aslı Tandoğan, Nebahat Çehre, Emre Kareyel ve Pelin Akil-Anıl İlter gibi bir çok ünlü isim katılmıştı.

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Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Özge Özder'in nikah şahitliğini; Gökhan Melikşahin, Aslı Tandoğan, Begüm Birgören; Sinan Güleryüz'ün şahitliğini ise Faruk Nazmi Önen, Burak Can Catak, Burak Arslan, ve Selçuk Sevim yapmıştı.

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