Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Geçtiğimiz Temmuz ayında dünya evine giren güzel oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz şu sıralar balayına gittikleri Bali'de aşk tazeliyorlar. Doğayla başbaşa, sessiz, sakin, mutlu ve eğlenceli bir balayı geçiren çift, o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor. Evli çift, balayından renkli kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.
Paylaşımlarıyla takipçileri tarafından beğeni toplayan Özder, balayına hala devam ediyor. Bildiğiniz üzere Özge Özder aşk yaşadığı Sinan Güleryüz ile geçtiğimiz Temmuz ayında Baltalimanı'nda düzenlenen düğün töreniyle evliliğe adım atmıştı.
Çiftin düğününe Gözde Kansu, Begüm Birgören, Aslı Tandoğan, Nebahat Çehre, Emre Kareyel ve Pelin Akil-Anıl İlter gibi bir çok ünlü isim katılmıştı.
Özge Özder'in nikah şahitliğini; Gökhan Melikşahin, Aslı Tandoğan, Begüm Birgören; Sinan Güleryüz'ün şahitliğini ise Faruk Nazmi Önen, Burak Can Catak, Burak Arslan, ve Selçuk Sevim yapmıştı.
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