Özge Özder Sinan Güleryüz çiftinin aşk kokan balayı tatili!

Geçtiğimiz Temmuz ayında dünya evine giren güzel oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz şu sıralar balayına gittikleri Bali'de aşk tazeliyorlar. Doğayla başbaşa, sessiz, sakin, mutlu ve eğlenceli bir balayı geçiren çift, o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor. Evli çift, balayından renkli kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.