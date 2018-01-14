Özcan Deniz biseksüel mi bekaret tartışmasıyla olay olmuştu!

Özcan Deniz ile Şenol İpek'in de çarpık ilişkileri olduğunu ileri süren Schaefer, "Ben ilişkilerine şahit olmadım ancak cep telefonlarına gelen mesajlardan haberdar oldum. Ben böyle açıklamalardan rahatsız oluyorum. Ama insanlara öyle suçlamalar getiriliyor ki insanın kendini savunması gerekiyor. Ben hep o bekaret reporunu gösterirken duyduğum üzüntüyü anlatamam" demişti.

Özcan Deniz, Şebnem Schaefer'ın açıklamalarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı 'Bir kere şunu söyleyeyim. O kızla mahkemede hesaplaşacağız. Avukatlarımla görüntüleri izledim. Gerçi orada kıza bazı şeyleri zorla söyletme var ama bu iş mahkemeye gidecek. Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Ama ortaya çıkıp da bazı kesimleri üzmek istemem. Sonuçta bir sürü entelektüel gay var. Saygımdan susuyorum. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum.'