Özcan Deniz biseksüel mi bekaret tartışmasıyla olay olmuştu!

Özcan Deniz biseksüel mi bekaret tartışmasıyla olay olmuştu!

Nisan ayında baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz'e biseksüellik yanıtı... Özcan Deniz bir dönem magazin dünyasının en çapkın isimlerinden biriydi. Bir dönem bekaret tartışması ile gündeme gelen Şebnem Schaeffer ile aşk yaşamıştı ve başına bela olmuştu bu aşk.

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Özcan Deniz biseksüel mi bekaret tartışmasıyla olay olmuştu!

İlhan Doğan'dan olaylı bir şekilde ayrılan Şebnem Schaefer'ın eski sevgilileri Özcan Deniz ve Şenol İpek için "biseksüel" demesi ortalığı karıştırmıştı.

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Özcan Deniz biseksüel mi bekaret tartışmasıyla olay olmuştu!

Özcan Deniz ile Şenol İpek'in de çarpık ilişkileri olduğunu ileri süren Schaefer, "Ben ilişkilerine şahit olmadım ancak cep telefonlarına gelen mesajlardan haberdar oldum. Ben böyle açıklamalardan rahatsız oluyorum. Ama insanlara öyle suçlamalar getiriliyor ki insanın kendini savunması gerekiyor. Ben hep o bekaret reporunu gösterirken duyduğum üzüntüyü anlatamam" demişti.

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Özcan Deniz biseksüel mi bekaret tartışmasıyla olay olmuştu!

Özcan Deniz, Şebnem Schaefer'ın açıklamalarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı 'Bir kere şunu söyleyeyim. O kızla mahkemede hesaplaşacağız. Avukatlarımla görüntüleri izledim. Gerçi orada kıza bazı şeyleri zorla söyletme var ama bu iş mahkemeye gidecek. Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Ama ortaya çıkıp da bazı kesimleri üzmek istemem. Sonuçta bir sürü entelektüel gay var. Saygımdan susuyorum. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum.'

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