Öz kızını otobana çıkarıp fuhuş tuzağı kurdu

Öz kızını otobana çıkarıp fuhuş tuzağı kurdu

Adana Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda özellikle "fuhuş vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bağlı yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, 3 ay teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 12 Ocak günü başlattığı operasyon sonucu 31’i kadın 46 kişiyi gözaltına aldı. Bir hafta boyunca emniyette sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan 28’i kadın 38 kişi tutuklanırken 1’i emniyette, 2’si de adliyede serbest bırakılırken, 5 kişi de ev hapis cezası aldı.

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Öz kızını otobana çıkarıp fuhuş tuzağı kurdu

"BABA KIZINI OTOYOLA ÇIKARDI KENDİSİ TAKİP ETTİ": Operasyonda Levent D. ve kızı 14 yaşında Ş.D.’de gözaltına alındı. Kızın yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Levent D. ise emniyette bir hafta boyunca sorgulandı. Levent D. suçlamaları kabul etmedi. Ancak polisin yaptığı takipte Levnet D.’nin 14 yaşındaki kizi Ş.D.’yi "fuhuş vaadiyle" otoyol ve şehrin diğer yerlerine götürdüğü burada kız çocuğunun yol kenarında durarak erkek sürücülere el kaldırıp fuhuş amaçlı otomobiline bindikten sonra Yavuzlar Mahallesine doğru hareket ettiği babasının da kızı arkadan lüks otomobil ile takip ettiği belirlendi. Ayrıca erkek sürücünün fuhuş yapmak isteyince kız çocuğunun mahalleye gitmesini söylediği buraya gelince de otomobilden inip şahsın kendisine sarkıntılık ettiğini söyleyerek babasını çağırdı, babasının da şahsı gasp ettiği tespit edildi. Baba Levent D. bu suçlamaları kabul etmedi.

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Öz kızını otobana çıkarıp fuhuş tuzağı kurdu

"ADLİYEYE 5 YAŞINDAKİ KIZIYLA GİTTİ": Bu arada Levent D. "fuhuş vaadiyle" yağma suçundan sadece 14 yaşındaki kızını değil 5 yaşındaki kız çocuğunu da mağdur etti. Resmi nikahı olmayan eşi Leyla G. hasta olduğu için Levent D.’nin 5 yaşındaki kızı da onunla birlikte ayağında terlikle adliyeye gitmek zorunda kaldı. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 yaşındaki kızına ise yaşı küçük olduğu için ev hapsi cezası verildi. 5 yaşındaki çocuğa ise devlet el koydu. Aynı operasyonda 16 yaşındaki H.O.’da "fuhuş vaadiyle" yağma yapmaktan gözaltına alınıp ev hapsi cezası aldı.

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Öz kızını otobana çıkarıp fuhuş tuzağı kurdu

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