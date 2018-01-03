Oyunculuğa veda etmişti! Sır hayattan ilk fotoğraf

Nefes terapisti Serdar Oral ile tanıştıktan sonra oyunculuğa veda eden ve Köyceğiz’deki bir çiftlikte münzevi bir hayat süren Özgü Namal, iki çocuğuyla birlikte ilk kez görüntülendi. Özel hayatına dair dışarıya pek bilgi sızmayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Namal, 2.5 yaşındaki oğlu Nefes ve 1 yaşındaki kızı Elem Su ve dadılarıyla Zara'da alışveriş yaptı. Bu sırada çocuklarıyla İngilizce konuşması dikkat çekti. Özgü Namal, iki çocuğunun doğumunu da hastanede değil, evde hipnoz yöntemiyle gerçekleştirmişti.