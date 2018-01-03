Oyunculuğa veda etmişti! Sır hayattan ilk fotoğraf

Oyunculuğa veda etmişti! Sır hayattan ilk fotoğraf

Nefes terapisti Serdar Oral ile tanıştıktan sonra oyunculuğa veda eden ve Köyceğiz’deki bir çiftlikte münzevi bir hayat süren Özgü Namal, iki çocuğuyla birlikte ilk kez görüntülendi. Özel hayatına dair dışarıya pek bilgi sızmayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Namal, 2.5 yaşındaki oğlu Nefes ve 1 yaşındaki kızı Elem Su ve dadılarıyla Zara'da alışveriş yaptı. Bu sırada çocuklarıyla İngilizce konuşması dikkat çekti. Özgü Namal, iki çocuğunun doğumunu da hastanede değil, evde hipnoz yöntemiyle gerçekleştirmişti.

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Oyunculuğa veda etmişti! Sır hayattan ilk fotoğraf

Hatırlanacağı gibi Özgü Namal, bugüne kadar birçok film ve dizilerde rol almış sempatik tavırları ve güleryüzüyle herkesin kazanmış bir isimdi. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ve Murat Boz ile beraber jüri olarak görev yapmıştır.

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Oyunculuğa veda etmişti! Sır hayattan ilk fotoğraf

Özgü Namal, 1978 yılında, Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Duygu adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Nakkaştepe'de geçti. 14 yaşında iken Enis Fosforoğlu Tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır. İlk ve orta dereceli eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde alan Özgü Namal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'den mezun oldu. 1997 yılında, profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosunda çocuk oyunlarıyla sahnelere adım attı. 1998 yılında "Affet Bizi Hocam" dizisiyle televizyonlara transfer oldu. Konservatuar eğitimi sırasında "Karete Can" , "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde oyunculuk kariyerine devam etti.

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Oyunculuğa veda etmişti! Sır hayattan ilk fotoğraf

İşte Özgü Namal'ın sır dolu hayatından kareler...

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