Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı

''BİR KADIN AÇTI TELEFONU'': Acılarının büyük olduğunu belirten baba İsmail Hakkı Tükenmez, “Acımız büyük, 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdim. Ben uluslararası çalışan bir tır şoförüyüm. Cumartesi günü 11 gibi bana mesaj attı. Baba biraz bana para lazım diye. Beni yurt dışında sanıyordu. Aradım dedim 'oğlum hayırdır niye para lazım?', 'Neredesin baba sen' dedi. Dedim 'oğlum İstanbul’dayım, geliyorum yanına.' 'Tamam o zaman baba yollama, eve gelince alırım' dedi. Gittim, İstanbul’da bir yere dorse bıraktım. Arıyorum arıyorum açmıyor. Kaza 23.15’de olmuş. Telefonu kapanmış, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Bir kere daha aradım ulaştım. Telefon çaldı ama bir kadın çıktı. Asla telefonuna kimse bakamazdı. Bir kadın çıktı, ben de sandım sanırım arkadaşlarının yanında, kendisi de lavaboya gitti o yüzden bu kadın baktı’’ dedi.