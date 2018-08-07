Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı

İSTANBUL’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kiralık Aşk dizisi oyuncularından Oğuzhan Tükenmez'in babası İsmail Hakkı Tükenmez, “Asla telefonuna kimse bakamazdı. Bir kadın çıktı, ben de sandım sanırım arkadaşlarının yanında, kendisi de lavaboya gitti o yüzden bu kadın baktı’’ dedi.

Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Adana’ya gönderilen 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Genç oyuncu için ailesinin evinin önünde yemek verildi.

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Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı

''BİR KADIN AÇTI TELEFONU'': Acılarının büyük olduğunu belirten baba İsmail Hakkı Tükenmez, “Acımız büyük, 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdim. Ben uluslararası çalışan bir tır şoförüyüm. Cumartesi günü 11 gibi bana mesaj attı. Baba biraz bana para lazım diye. Beni yurt dışında sanıyordu. Aradım dedim 'oğlum hayırdır niye para lazım?', 'Neredesin baba sen' dedi. Dedim 'oğlum İstanbul’dayım, geliyorum yanına.' 'Tamam o zaman baba yollama, eve gelince alırım' dedi. Gittim, İstanbul’da bir yere dorse bıraktım. Arıyorum arıyorum açmıyor. Kaza 23.15’de olmuş. Telefonu kapanmış, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Bir kere daha aradım ulaştım. Telefon çaldı ama bir kadın çıktı. Asla telefonuna kimse bakamazdı. Bir kadın çıktı, ben de sandım sanırım arkadaşlarının yanında, kendisi de lavaboya gitti o yüzden bu kadın baktı’’ dedi.

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Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı

''TELEFONUNA KİMSE BAKMAZDI'': Kadının telefona çıktığı andan itibaren bir şeylerin olduğunu hissettiğini anlatan baba Tükenmez, “O anda karşıdaki kadın 'Sen kimsin abi?' diye sordu bana. Bende 'Babasıyım' dedim. Hayırdır dedim, Oğuz'un telefonuna kimse bakamazdı. Karşıdaki kadın 'Abi özür dilerim' dedi. Bende 'Niye' dedim. 'Abi Oğuz motor kazası yaptı.' Motor kazasında yüzde 1 kurtuluş vardır, biz o şansa sahip olduk mu dedim. 'Hayır' dedi, 'Oğuz'u kaybettik.' Hemen hastaneye koştum, doğruymuş Oğuz'u kaybetmişiz’’ dedi.

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Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı

''DEVLETE SÖZ SÖYLEYECEK LAF YOK YANİ'': İstanbul’da yapılan otopsinin ardından cenazenin Adana’ya getirilme aşamasında devletin her şeyi karşıladığını belirten Tükenmez, “Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyi karşıladılar. İstanbul’dan ambulansı verdiler, buraya getirdik, burada da her şeyi devletimiz karşıladı. Daha kim laf ediyorsa bu devlete söyleyecek bir söz yok yani’’ diye konuştu.

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