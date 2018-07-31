Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu

DİZİ oyuncusu Burak Sevinç, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte denizin 6 metre derinliğinde kamp ortamı oluşturdu. Sevinç, çadırın önünde sandalyede oturarak elindeki fincanla çay içer gibi poz verdi.

Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu

Fethiye'de eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatil yapan dizi oyuncusu Burak Sevinç, dalış okulu eğitmenleriyle birlikte deniz dibinde kamp deneyimi yaşadı. Yaklaşık 5 yıl boyunca dalış eğitimi alıp, profesyonel dalış yapan Sevinç, dalış okulunda eğitmen Önder Diktaş ve Berna Karamuklu ile birlikte Fethiye'nin Dalyan Koyu'nda, 6 metre derinlikte doğal bir kamp ortamı oluşturdu.

15
Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu

İLGİYLE İZLENDİ: Deniz dibinde yaklaşık 30 dakikada çadır kurup, şemsiye açan ve sandalyede oturan Sevinç, fincanla çay içer gibi fotoğraf çektirdi. Deniz dibinde çeşitli ağırlıklar kullanılarak oluşturulan kamp ortamı, diğer dalgıçlar tarafından da ilgiyle izlendi.

25
Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu

'OLDUKÇA ZOR OLDU': 4 yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, "Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Önder'le uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini sosyal medyada takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Denizin altında muhteşem fotoğraflar çekiyor. Bir süre önce videolarını izledim. Çok güzel, komik ve keyifli şeyler çektiğini gördüm. Bu sene geldiğimde kendisiyle konuşup, olmayan bir şeyi yapmak istedim. Böyle bir şey çıktı. Önder Diktaş, 6 metre derinlikte denizin altına çadırla adeta kamp kurdu. Oldukça zor oldu. Hazırlanmamız yaklaşık 30 dakika sürdü. Çünkü o çadırın orada durma ihtimali yoktu. Diğer malzemeler durabilsinler diye özellikle ağırlaştırıldı ve güzel bir kare ortaya çıkardık" dedi.

35
Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro