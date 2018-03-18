Oyun sonunda gerginlik! 'Parkura gömeceğim seni'

Survivor son bölümde Hakan Hatipoğlu oyunlara geri döndü. All Star ile Gönüllüler arasında hem rekabet hem de tartışmalar arttı. Eski oyunlarda All Star bütün ödülleri alıyordu. Hatta izleyiciler bu durumdan sıkılmış Acun Ilıcalı'ya güçlü bir takımın karşısında zayıf bir takımın çıkmasına tepki göstermişti. Acun, gerekli hamleleri yaptı. Yeni yarışmacılar ve Hakan-Nagihan Gönüllüler'e güç kattı.

Survivor 2018 All Star dün akşam 26. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununun ardından Turabi ile Batuhan arasında gergin bir atışma yaşandı...

Turabi: Bundan önceki en iyiler oyununda istediğim performansı sergileyemedim. Onun intikamını aldım. Hakan’a hoş geldin diyorum. İyi bir yarışmacı. (Batuhan için). Sonuna kadar gel ondan sonra sevin. İstersen tavsiyemi dinle dinleme parkura gömeceğim seni.

Batuhan: Turabi’nin bu laflarını sevdim. Demek ki kendine beni rakip olarak görüyor ve konuşuyor. Pakura biraz ısınınca patatesi de çuvalı da göreceğiz

Hakan: Biraz laflara dikkat etmek lazım. Saygısızlığa gerek yok.

Turabi: Hakan’a güzel temennide bulundum ama onu geri alıyorum. Güzel oldu Hakan seni gömeceğiz. İkide bir saygı diye ağlamasın. Arkadaş onu rakip gördüğümü sanıyor. Ben hiçbir zaman parkurda laf atmıyorum. Yenince konuşsun. Bitirsin abi. Hızlı at misali konuşmasın.

Batuhan: Cevabı parkurda vereceğim.

  • Medya 18 Mart 2018 01:05
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