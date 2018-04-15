Öyle bir şov yaptı ki akıllara zarar altından çıkanlar...

Maskeli Sihirbaz isimli bir illuzyonist, tüm sihirbazlık numaralarının hilelerini Youtube kanalında açıklıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...

Öyle bir şov yaptı ki akıllara zarar altından çıkanlar...

İlluzyon gösterilerini izlediğimizde hepimiz şaşkınlık içerisinde kalıyoruz, itiraf edelim. Nasıl yaptıklarını merak ediyoruz, bir şekilde sırlarını çözmeye çalışıyoruz ama kolay değil. Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, diğer illuzyonistlerden çok farklı. Çünkü o hem gösterisini yapıyor üstüne birde hilesini açıklıyor. Yaptığı şey büyük cesaret olan sihirbazın şimdiye kadar ki videoları sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. Maskeli sihirbaz şimdilerde herkesin en çok merak ettiği illuzyon gösterilerinden birinin sırrını açıklaması ile gündemde.

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Öyle bir şov yaptı ki akıllara zarar altından çıkanlar...

Ünlü Maskeli İllüzyonist yine şaşırtmaya devam ediyor. Bu defa güzel hostesini kutunun içinde nasıl döndürdüğünü gösterdi. İşte o gösterinin sırrı...





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Öyle bir şov yaptı ki akıllara zarar altından çıkanlar...

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Öyle bir şov yaptı ki akıllara zarar altından çıkanlar...

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