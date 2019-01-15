Otomobilin üstüne çıkarak kurtuldu arkadaşı kaçtı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 P 1344 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyı Boyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği noktada Fatih M.A'nın kullandığı 01 BTU 76 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Kaza sonrası kanala düşen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Aynı araçta bulunan Mehmet Çağrı Coşkun ise sürüklenen otomobilin üstüne çıkarak suda boğulmaktan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin demir parmaklıklar nedeniyle kanala girememesi nedeniyle kaza yerine merdivenli itfaiye aracı gönderildi.

 Merdivenli itfaiye aracının sepetine binen itfaiyeciler, Coşkun'u yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden aldı.

Kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilen Mehmet Çağrı Coşkun, önlem amacıyla sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

  • Güncel 15 Ocak 2019 07:38
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