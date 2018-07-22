Otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda Gölcük yönüne giden Emrehan Çelik'in kullandığı 06 FP 9533 plakalı otomobil, Seymen mevkisinde yol kenarında park halindeki 54 EU 812 plakalı otomobil ile Hollanda plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Hüseyin Çetin'in işlettiği pişmaniye dükkanına girdi.

Kazada yaralanan sürücü Çelik, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlar ve iş yerinde hasar oluştu.

İş yeri sahibi Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lastik sesi duyduklarını belirterek, "Otomobil bir anda patlama sesiyle içeri girdi. Ben de masada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadık. Akıl almaz bir kaza. Allah'tan verilmiş sadakamız varmış. Bizlere bir şey olmadı." diye konuştu.

İş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde alışveriş yapan müşterilerin kasaya yöneldiği esnada otomobilin, park halindeki cipe çarpması ve dükkana girmesi yer alıyor.