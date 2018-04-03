Otomobil fiyatı ile yarışan bilezik

Tokat'ta yaklaşık 300 yılık bir gelenek olan anneden kızına, torununa kadar hediye edilen Tokat bileziğinin fiyatı 16 bin 500 ile 22 bin arasında değişiyor.

Otomobil fiyatı ile yarışan bilezik

Tokat'ta yaklaşık 300 yılık bir gelenek olan anneden kızına, torununa kadar hediye edilen Tokat bileziğinin fiyatı 16 bin 500 ile 22 bin arasında değişiyor. Kafkaslardan gelerek Tokat’a yerleşen kuyumcu ustalarının bafon olarak çıkarttıkları altın bilezik 300 yıldır kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenerek yapılan 100 gramlık Tokat bileziği son iki yılda yaklaşık olarak 5 bin lira zamlandı.

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Otomobil fiyatı ile yarışan bilezik

Kuyumcu Yaşar Gençay, 22 ayar olan Tokat bileziğinin tutulan bir model olduğunu kaydetti. Tokat bileziğini bir diğer özelliğinin de gram olarak diğer bileziklerden ağır olması olduğunu ifade eden Gençay, "100-120 gram arasındaki bir kolluk tutuldu. Bunun nedeni de kullanışlı olması ve nesilden nesile gitmesi. Bugünki fiyatı da gramına göre 17 bin 500 ile 22 bin lira arasında değişiyor. Şuanda bir eski araba fiyatına bu ürün satılıyor. Tokat'ta tutulan bir ürün Türkiye çapında da ilgi görüyor, Amerika'ya kadarda gönderdiğimiz oluyor. Diğer bilezikler, kolyeler gibi çok satılmıyor ama çok tutulan bir ürün. Tokat bileziği almak isteyenler 6-7 bilezik alarak birikim yaptıktan sonra bu bilezikleri getirip bozdurarak Tokat bileziği alıyor. Tokat'ta bu bileziği takmayan bayanlar bilezik taktım demiyor" dedi.

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Otomobil fiyatı ile yarışan bilezik

Son zamlarla birlikte 22 ayar 100 gramlık Tokat bileziğinin 10 gün de 500 lira zam gördüğünü ifade eden Kuyumcu Mürsel Pezik ise talebe göre bileziğin 40 grama kadar düşürebildiklerini belirterek, "Bileziklerin standart boy olarak 100-120 gram ağırlı arasında üretilir. Ancak ekonomik yapı ve fiyatın yükselmesi nedeni ile talep haklinde 40 grama kadar indirip özelliği ve modelini bozmadan yapabilmekteyiz. İnsanların alım gücüne hitap edebilmek için gram olarak ayarlama yapabiliyoruz. Tokat bileziğini daha uygun fiyata takmak isteyenlere eninden biraz taviz vererek üretim yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

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Otomobil fiyatı ile yarışan bilezik

Tokat'ta yaklaşık 300 yılık bir gelenek olan anneden kızına, torununa kadar hediye edilen Tokat bileziğinin fiyatı 16 bin 500 ile 22 bin arasında değişiyor. Kafkaslardan gelerek Tokat’a yerleşen kuyumcu ustalarının bafon olarak çıkarttıkları altın bilezik 300 yıldır kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenerek yapılan 100 gramlık Tokat bileziği son iki yılda yaklaşık olarak 5 bin lira zamlandı.

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