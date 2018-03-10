Otobüste ölüm kamerada

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 2. Bulvar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden otobüse binen PTT personeli Fatih Gümüş (59), bir süre ilerledikten sonra fenalık geçirdi. Yanında bulunan diğer yolculardan yardım istemeye çalışan Fatih Gümüş, bir anda yere yığıldı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

PTT görevlisinin kalp krizi geçirdiğini anlayan bir yolcu, Fatih Gümüş’ü otobüsün zeminine indirerek, göğsünü açıp kalp masajı yapmaya çalıştı. Diğer yolcular ise 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Özel halk otobüsü şoförü Aydın Çalık, PTT personelinin kalp krizi geçirdiğini anlayınca yolcu indirip bindirmeden flaşörü yakıp hastanenin yolunu tuttu. Otobüsle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen PTT personeli, sedye yardımıyla acile taşındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Fatih Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya şahit olan ve PTT personelini kurtarmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan otobüs şoförü Aydın Çalık, “Kalp krizi geçiren arkadaşı önceden de tanıyorduk. Sürekli aynı yerden otobüse binerdi. Oturduğu sırada bir anda fenalık geçirdi. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenince zaman kaybetmeden hastaneye yetiştirmek istedim. Yolcu indirip bindirmeden hastanenin yolunu tuttum. Daha sonra da sedyeyle hastaneye taşındı. Sonra ben oradan ayrıldım” dedi.

  • Güncel 10 Mart 2018 19:50
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