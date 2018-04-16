Otobüs, otomobil ve bisiklet: Engelli genç bir günde hepsini çaldı!

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde servis otobüsü çalarak geldiği İnegöl’de yakalanan ve olaydan 14 saat sonra yine bisiklet ve otomobil çalan zihinsel engelli genç Bursa'da yakalandı.

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün gece servis otobüsü çalan zihinsel engelli Tayfur S. adlı genç, yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra bu kez bisiklet ve ardından otomobil çaldı. Otomobilde uyurken yakalanan gencin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameraların tarafından görüntülendi. Twitter

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yüzde 70 zihinsel engelli Tayfun S., dün geceden itibaren bir gün içerisinde servis otobüsü, otomobil ve bisiklet çaldı. İlk hırsızlık olayı dün gece gerçekleştirildi. Twitter

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16 S 1372 plakalı servis otobüsü sürücüsü, aracını Merinos mevkiinde park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü kontak anahtarını aracın paspasının altına bıraktı. Bursa’daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. Paspasın altındaki anahtarı bulan ve İnegöl’e bağlı Yeniceköy Mahallesi’ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda eğitim gören Tayfur S., otobüsü çalıştırarak İnegöl’e gitmek üzere yola çıktı. Twitter

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