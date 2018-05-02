Osmanlı ordusunun 'Deliler'i film oluyor

Osmanlı Devleti'nin dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan Deliler Akıncılar Grubu, beyazperdeye taşındı. Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmin Aksaray'da gerçekleştirilen çekimlerinde sona gelindi. Osmanlı Devleti'nin 1459-1460 yılları, Osmanlılar, Deliler Akıncı Gubu'nun konu edildiği filmin geniş oyuncu kadrosunda, Erkan Petekkaya, Rüzgar Aksoy, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Yetkin Dikinciler, Gülşah Şahin, Batın Uçan, Namık Rüstem Khanlı, Kamil Güler, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Baran Öztürk de yer alıyor.
Filmin yapımcılığını üstlenen ve "Gökkurt" karakterini canlandıran Cem Uçan, Aksaray'da kurulan sette basın mensuplarına yaptığı açıklama, 8 yıldır bu projenin üzerinde çalıştığını söyledi. Uçan, Deliler Akıncılar Grubu'nun, Osmanlı'nın en cesur süvarileri olduğunu ve dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik olduğunu belirtti.
Uçan, şu bilgileri verdi: Çok zor bir iş, zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız. Şu anda bir haftamız kaldı. Görsel anlamda izleyicilerimiz bir şov izleyecek. Hikaye anlamında da müthiş bir hikaye izleyecekler. Ülkemizde şöyle bir algı vardı; 'İnsanlar Taht Oyunları (Game of Thrones)' ve Vikingler (Vikings) gibi filmler çekiyor, müthişler... Aslında biz de yapabiliriz ama şundan dolayı, bundan dolayı yapamıyoruz.' Biz onlardan daha iyi yapabiliriz. İzlediklerinde benim ne anlatmak istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. İnanılmaz bir görsel şov var. Aksiyon anlamında müthiş bir film çekiyoruz. Çok zor sahneler çektik ve tehlikeli anlar yaşadık çekimler esnasında. Tuz Gölü'ndeki çekimlerde atlı kazalar yaşadık.
Uçan, "Kazıklı Voyvoda"yı Erkan Petekkaya'nın, "Fatih Sultan Mehmet"i ise Rüzgar Aksoy'un canlandırdığını kaydetti. Petekkaya'nın müthiş bir karakter ortaya çıkardığını söyleyen Uçan, "İzleyici bugüne kadar alışık olmadığı bir Erkan Petekkaya görecek. Ruhunu ortaya koydu." diye konuştu.
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