Osmanlı ordusunun 'Deliler'i film oluyor

Uçan, şu bilgileri verdi: Çok zor bir iş, zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız. Şu anda bir haftamız kaldı. Görsel anlamda izleyicilerimiz bir şov izleyecek. Hikaye anlamında da müthiş bir hikaye izleyecekler. Ülkemizde şöyle bir algı vardı; 'İnsanlar Taht Oyunları (Game of Thrones)' ve Vikingler (Vikings) gibi filmler çekiyor, müthişler... Aslında biz de yapabiliriz ama şundan dolayı, bundan dolayı yapamıyoruz.' Biz onlardan daha iyi yapabiliriz. İzlediklerinde benim ne anlatmak istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. İnanılmaz bir görsel şov var. Aksiyon anlamında müthiş bir film çekiyoruz. Çok zor sahneler çektik ve tehlikeli anlar yaşadık çekimler esnasında. Tuz Gölü'ndeki çekimlerde atlı kazalar yaşadık.