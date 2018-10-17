Ortalık karıştı: Hastane savaş alanına döndü!

İZMİR Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, kalabalık bir grup hastanede yatan bir yakınlarını ziyaret etmek istedi. Bunun üzerine, hastanenin güvenlik görevlileri grubun arasında çocukların olduğunu ve hastanın bulunduğu bölümü ziyaret etmelerinin sağlıkları açısından uygun olmadığını belirtti.

Hasta yakınları çocukların da girmesi gerektiği yönünde ısrarda bulununca, güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce, hasta yakınları güvenlik görevlilerine bıçak ve yumruk ile saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sonucunda, hastane savaş alanına dönerken, olayda 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin kısa sürede hastaneye intikal etmesi kavganın daha da büyümesine engel oldu. Olayın ardından hastane yönetiminin kalabalık gruptan şikayetçi olduğu öğrenildi.

  • Güncel 17 Ekim 2018 21:37
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